ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Умри, моя любовь

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ фильма на английском, русские субтитры. Выступивший продюсером фильма Мартин Скорсезе сказал, что Дженнифер Лоуренс— единственная актриса, которая справится с ролью Грейс, и, как это часто с ним бывает, оказался прав. Актриса, кстати, снимается тут, на четвёртом месяце беременности, абсолютно бесстрашна и играет, как говорят в таких случаях, «без кожи», иногда даже страшно за неё — кажется, что Рэмси перегнула и не подставила своей актрисе страховку. В меню: – на закуску: фермерские томаты а-ля «панцанелла»: поджаренная фокачча, базилик, домашнее песто – на горячее: каннеллони с томленой индейкой и сыром бри – на десерт: клубничный тирамису – из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай Немного о правилах и особенностях: Если у тебя есть пищевые аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши об этом, пожалуйста — так смогут адаптировать блюда под твои предпочтения. Нельзя приобрести дополнительный алкоголь и, конечно же, нельзя прийти со своим. В Палатах живёт кот Герцог. Он не очень часто подходит к людям, но, пожалуйста, учитывай возможное присутствие кота в случае аллергии. В залах свободная рассадка, и есть большая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы. Как гласит название проекта, ты можешь быть лишь едва знакомы, но всё равно хорошо провести время вместе. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста