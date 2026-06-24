Показ фильма на английском, русские субтитры. Выступивший продюсером фильма Мартин Скорсезе сказал, что Дженнифер Лоуренс— единственная актриса, которая справится с ролью Грейс, и, как это часто с ним бывает, оказался прав. Актриса, кстати, снимается тут, на четвёртом месяце беременности, абсолютно бесстрашна и играет, как говорят в таких случаях, «без кожи», иногда даже страшно за неё — кажется, что Рэмси перегнула и не подставила своей актрисе страховку. В меню: – на закуску: фермерские томаты а-ля «панцанелла»: поджаренная фокачча, базилик, домашнее песто – на горячее: каннеллони с томленой индейкой и сыром бри – на десерт: клубничный тирамису – из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай Немного о правилах и особенностях: Если у тебя есть пищевые аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши об этом, пожалуйста — так смогут адаптировать блюда под твои предпочтения. Нельзя приобрести дополнительный алкоголь и, конечно же, нельзя прийти со своим. В Палатах живёт кот Герцог. Он не очень часто подходит к людям, но, пожалуйста, учитывай возможное присутствие кота в случае аллергии. В залах свободная рассадка, и есть большая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы. Как гласит название проекта, ты можешь быть лишь едва знакомы, но всё равно хорошо провести время вместе. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку.