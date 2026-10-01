На мастер-классе ты создашь тот самый трендовый обвес для сумки и брелоки для ключей в стиле Pinterest. Своими руками сделаешь реалистичные миниатюрные тыковки. В этот день мастер-класс пройдёт с 13:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00. Вопросы и запись — по телефону.