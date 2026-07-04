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Вечеринка в честь дня рождения Вики Чеховой. Российский экспериментальный дуэт «Убийцы Crystal» под предводительством Вики Чеховой превращает витч-хаус в оружие. Их музыка — это симбиоз мрачных синтезаторов, холодной ритмики и едкого текстового подтекста, где за внешней электронной эстетикой скрывается безжалостная диагностика современности. Диджеи: HVZY SLAVNAYAD REMPACHO EXIDY IMPISH JULIA MARKS
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