Вечеринка в честь дня рождения Вики Чеховой. Российский экспериментальный дуэт «Убийцы Crystal» под предводительством Вики Чеховой превращает витч-хаус в оружие. Их музыка — это симбиоз мрачных синтезаторов, холодной ритмики и едкого текстового подтекста, где за внешней электронной эстетикой скрывается безжалостная диагностика современности. Диджеи: HVZY SLAVNAYAD REMPACHO EXIDY IMPISH JULIA MARKS