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Убийцы Crystal х Вика Чехова

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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Завершение:

от 1200₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь дня рождения Вики Чеховой. Российский экспериментальный дуэт «Убийцы Crystal» под предводительством Вики Чеховой превращает витч-хаус в оружие. Их музыка — это симбиоз мрачных синтезаторов, холодной ритмики и едкого текстового подтекста, где за внешней электронной эстетикой скрывается безжалостная диагностика современности. Диджеи: HVZY SLAVNAYAD REMPACHO EXIDY IMPISH JULIA MARKS

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