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Творческая практика с терапевтическим эффектом

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Будут использовать технику коллажа как инструмент арт-терапии. Коллаж может быть безопасным и действующим способом коммуникации и рефлексии, тогда, когда вербальных средств становиться недостаточно. Коллаж даёт возможность погрузиться в особый процесс, который работает словно калейдоскоп — одни и те же элементы, снова и снова формируют иную картину, изменяя и выворачивая наизнанку привычные смыслы и представления. Коллаж помогает пересобрать(ся) в гармоничную композицию, которая каждый раз может выглядеть по-разному, оставаясь при этом цельной. После участия в лаборатории у тебя появится ценный ресурс — новый способ гармонизации отношений с собой и миром, внутри и снаружи. Про коллаж как арт-терапевтическую технику. Коллаж прекрасен тем, что доступен каждому и одновременно является мощным инструментом самовыражения. Работая в технике коллажа, каждый может создать свой собственный язык и придать форму своим внутренним ощущениям. Кроме того, коллаж помогает лучше понять свои эмоциональные состояния. Он обеспечивает такие психологические функции как саморегуляция, контейнирование, символизация личного опыта и др. Как и любая психотерапевтическая практика, коллаж — это способ обойтись со страданием, травмой или проблемой/симптомом. О ведущей: Юля Ларина — художница, основательница лаборатории parletre, арт-терапевт, участница художественных резиденций и выставок, клинический психолог, ориентированный психоанализом.

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