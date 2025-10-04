ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Tvari. Застольный период

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Застольный период — скрытый от зрителя этап репетиционного процесса, где к тексту примеряются, широкими и смелыми мазками интерпретируют текст автора, связывая с сегодняшним днём, вскрывая в нём конфликты, раскрывая чувственный ландшафт. Спектакль-исследование, где читка и обсуждение текста вырастает в полноценное импровизационное действие, в котором актеры агентства TVARI отвечают на вопрос "что есть человек". В пространстве концептуальной библиотеки Community Moscow стол, за ним — актеры, которые погружают зрителя в атмосферу книг с полок библиотеки, оживляют текст, впрыгивают в обстоятельства и темы авторов. Застольный период — увлекательная и скрытая от зрителя часть репетиционного процесса, где закладываются смыслы будущего спектакля и возникают неожиданные взгляды на материал. Исследование природы человека через тексы авторов, хулиганство и импровизацию, сеьезные споры о важном и не очень.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста