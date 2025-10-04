Застольный период — скрытый от зрителя этап репетиционного процесса, где к тексту примеряются, широкими и смелыми мазками интерпретируют текст автора, связывая с сегодняшним днём, вскрывая в нём конфликты, раскрывая чувственный ландшафт. Спектакль-исследование, где читка и обсуждение текста вырастает в полноценное импровизационное действие, в котором актеры агентства TVARI отвечают на вопрос "что есть человек". В пространстве концептуальной библиотеки Community Moscow стол, за ним — актеры, которые погружают зрителя в атмосферу книг с полок библиотеки, оживляют текст, впрыгивают в обстоятельства и темы авторов. Застольный период — увлекательная и скрытая от зрителя часть репетиционного процесса, где закладываются смыслы будущего спектакля и возникают неожиданные взгляды на материал. Исследование природы человека через тексы авторов, хулиганство и импровизацию, сеьезные споры о важном и не очень.