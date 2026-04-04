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ТусаНаТусе

Ровесник
Малый Гнездниковский 9с2

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от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

В зале — все те, кто понимает, зачем вообще нужна ночь, а за пультом — не просто диджеи, а знаки культурной ночной жизни столицы и эксперты по тем самым тайное удовольствие поп-хитам. Программа Gabi Emilien Privetannette Tsymba Smalcake PASHA TUSANATUSE

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