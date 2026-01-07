Экскурсия по экспозиции музыкальных ретро инструментов. Ты увидишь коллекцию из 270 экспонатов. Среди них: самый большой граммофон в мире, самая большая пластинка в мире, первая виниловая пластинка, редкая ламповая техника, аппаратура, послужившая налаживаю дипломатических отношений двух стран, техника, принадлежавшая известным людям, супер-стереосистемы из 80-х. Вся аппаратура в рабочем состоянии, прекрасно звучит до сих пор и демонстрируется во время регулярных экскурсий.