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Тур с экскурсоводом по Дому винтажной музыки

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Экскурсия по экспозиции музыкальных ретро инструментов. Ты увидишь коллекцию из 270 экспонатов. Среди них: самый большой граммофон в мире, самая большая пластинка в мире, первая виниловая пластинка, редкая ламповая техника, аппаратура, послужившая налаживаю дипломатических отношений двух стран, техника, принадлежавшая известным людям, супер-стереосистемы из 80-х. Вся аппаратура в рабочем состоянии, прекрасно звучит до сих пор и демонстрируется во время регулярных экскурсий.

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