Тур с экскурсоводом по Дому винтажной музыки
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 6+
Необычное
Про событие
Экскурсия по экспозиции музыкальных ретро инструментов. Ты увидишь коллекцию из 270 экспонатов. Среди них: самый большой граммофон в мире, самая большая пластинка в мире, первая виниловая пластинка, редкая ламповая техника, аппаратура, послужившая налаживаю дипломатических отношений двух стран, техника, принадлежавшая известным людям, супер-стереосистемы из 80-х. Вся аппаратура в рабочем состоянии, прекрасно звучит до сих пор и демонстрируется во время регулярных экскурсий.
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