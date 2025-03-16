На мастер-классе ты соберёшь цветы в банке вместе с братьями из Base.Dikiy. Вот что они говорят о себе: «Мы родные братья. Мы не флористы. Мы собираем дикий цветочный андеграунд. Делаем это так, как другие не могут себе позволить. Мы называем это классом, а не мастер-классом, потому что мы не мастера». На классе ты узнаешь всё о цветах и соберёшь дикий букет из самых экзотических и знакомых цветов.