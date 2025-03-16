ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Цветы в банке в диком стиле х Base.Dikiy

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты соберёшь цветы в банке вместе с братьями из Base.Dikiy. Вот что они говорят о себе: «Мы родные братья. Мы не флористы. Мы собираем дикий цветочный андеграунд. Делаем это так, как другие не могут себе позволить. Мы называем это классом, а не мастер-классом, потому что мы не мастера». На классе ты узнаешь всё о цветах и соберёшь дикий букет из самых экзотических и знакомых цветов.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста