Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Цветочный мастер-класс с шахматной тематикой. Будешь собирать собственные букеты под руководством флористов, учиться сочетать цветы и разбираться в композиции. У каждого цветка будет своя роль: король станет главным акцентом букета, ферзь дополнит его, ладьи зададут форму, а пешки помогут собрать всё воедино. В конце каждый заберёт домой букет, который собрал своими руками.
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