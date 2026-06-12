Цветочный мастер-класс с шахматной тематикой. Будешь собирать собственные букеты под руководством флористов, учиться сочетать цветы и разбираться в композиции. У каждого цветка будет своя роль: король станет главным акцентом букета, ферзь дополнит его, ладьи зададут форму, а пешки помогут собрать всё воедино. В конце каждый заберёт домой букет, который собрал своими руками.