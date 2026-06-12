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Цветочный мастер-класс

Пешка
Рождественский бульвар, 10/7с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Цветочный мастер-класс с шахматной тематикой. Будешь собирать собственные букеты под руководством флористов, учиться сочетать цветы и разбираться в композиции. У каждого цветка будет своя роль: король станет главным акцентом букета, ферзь дополнит его, ладьи зададут форму, а пешки помогут собрать всё воедино. В конце каждый заберёт домой букет, который собрал своими руками.

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