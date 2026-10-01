Музыкальный спектакль-концерт. Спектакль-концерт Елены Маховой — это коллаж из стихотворений, прозы, писем, фрагментов сценария и дневниковых записей Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова и Даниила Хармса, а также отрывки из свидетельств их близких. Четверо артистов — Сергей Котюх, Семeн Барков, Богдан Кияшко и Елена Махова — за час с небольшим создадут на сцене целую вереницу искренних и пронзительных персонажей: влюбленных, разочарованных, отчаявшихся и полных надежд. Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.