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ЦветаеваШпаликовХармс

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Музыкальный спектакль-концерт. Спектакль-концерт Елены Маховой — это коллаж из стихотворений, прозы, писем, фрагментов сценария и дневниковых записей Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова и Даниила Хармса, а также отрывки из свидетельств их близких. Четверо артистов — Сергей Котюх, Семeн Барков, Богдан Кияшко и Елена Махова — за час с небольшим создадут на сцене целую вереницу искренних и пронзительных персонажей: влюбленных, разочарованных, отчаявшихся и полных надежд. Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.

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