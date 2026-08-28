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Пыж и Харк!

Мотыга Йети Бар
Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Для тебя в шоу-программе: Группа «Причиндалы» — резиденты ГСК «Клешня» с развлекательным постметаделюксмодернистским материалом в жанре диско-панк — открывают вечер, так что отдыхать придется начинать сразу. Торжественный перекур после. ВИА «ПЫЖ» — результат того, что будет, если оставить на пару месяцев разлитое на ковёр пиво. Риффы побыстрее и повеселее, риффы помедленнее и потрагичнее, ругань, некрологи со слов очевидцев и утомлённый повседневностью нигилизм прилагаются. Стоит возненавидеть их уже заранее. Поминальный перекур после. Группа «Харк!» поставит жирную точку в истории этого мероприятия тем, что после них не останется ровным счётом ничего и нигде, кроме похмелья и боли от того, что на тебя кто-то упал в слэме (если это был не ты сам). Быстрое, агрессивное и чертовски весёлое музло. Береги пиво и выпивай его до того, как подойдёшь к сцене, иначе оно улетит в потолок. Планируй уже сейчас, как ты испоганишь себе пятницу.

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