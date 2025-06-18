Галерея «Триумф» и Marina Gisich Gallery представляют проект арт-группировки «Цветы Джонджоли» и International объединения «Бруталисты из Хельсинки». «Цветы Джонджоли» — локальное объединение художников, сложившееся в 2022 году в Санкт-Петербурге. Работает на грани утилитарного искусства и нефункционального дизайна. Экспозиция посвящена поиску и осмыслению пластических форм выражения современной картины мира — подвижной и переменчивой. Художники создают коллаж, соединяющий образы из разных культурных контекстов, территорий и эпох, используя текстиль, найденные объекты, дерево, металл, фото, видео и ручные техники. Проект связан с поиском и «сшиванием» артефактов, отсылающих к масс-медиа и поп-культуре, и представляется своеобразной археологией настоящего. «Бруталисты из Хельсинки» — самостоятельная линия, сложившаяся в рамках проекта «Цветы Джонджоли». Она сосредоточена вокруг работы с найденными объектами, буквально извлеченными из земли — современной архаики. Соединенные путем остранения и смещения привычных функций и контекстов, эти предметы создают новое семантическое поле, собственный миф о брутализме «с Севера». «Бруталисты из Хельсинки» находятся в состоянии отсутствия времени, почти в медитативном поиске, компилируя несоединимое и создавая почти невозможную форму. Линейность памяти изгибается, хронология путается: брутализм и советский индустриальный дизайн превращаются в артефакты глубокой древности, а ремесла северных народов существуют будто бы в недавнем прошлом. Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00.