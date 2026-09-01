Troe
Море Музыки, проспект Мира, 119с23
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Один из самых прослушиваемых джаз проектов в России. Группа создаёт современную авторскую музыку на стыке джазовой импровизации, минималистичной неоклассики и рок-н-ролльного звучания. В составе трио: рояль, саксофон и ударные.
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