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Troe

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Один из самых прослушиваемых джаз проектов в России. Группа создаёт современную авторскую музыку на стыке джазовой импровизации, минималистичной неоклассики и рок-н-ролльного звучания. В составе трио: рояль, саксофон и ударные.

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