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##### / 5Diez

Свобода, Ленинградский проспект, 47с2

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от 2300₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Признанные мастодонты отечественной альтернативной сцены отмечают 25-летний юбилей. Предстоящий концерт — это взрыв энергии, саунд и гарантированные эмоции, ведь группа исполнит любимые треки всех поколений поклонников — от первых альбомов до свежих премьер. Погрузись в атмосферу драйва, свободы и экспериментального металла вместе с #####. Зарядись энергией и настройся на жаркую осень с любимой группой.

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