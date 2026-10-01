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Признанные мастодонты отечественной альтернативной сцены отмечают 25-летний юбилей. Предстоящий концерт — это взрыв энергии, саунд и гарантированные эмоции, ведь группа исполнит любимые треки всех поколений поклонников — от первых альбомов до свежих премьер. Погрузись в атмосферу драйва, свободы и экспериментального металла вместе с #####. Зарядись энергией и настройся на жаркую осень с любимой группой.
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