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Триумф. Избранное

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Галерея «Триумф» представляет вторую часть юбилейной выставки «Триумф. Избранное». Второй «том» посвящён кураторской и исследовательской деятельности галереи, в том числе работе подразделения Research Arts, созданного в 2013 году на пересечении социальных наук и современного искусства. В экспозиции представлены фрагменты и работы из кураторских проектов разных лет. Выставки «По краям» и «Своя земля / Чужая территория» исследуют пространство и региональную идентичность. «Перевёрнутое сафари» и циклы Extension и «Системная сборка» обращаются к локальным художественным контекстам. Проект «Перерыв 15 минут» осмысляет время как философскую категорию; в кинетическом произведении Владимира Мартиросова оно становится частью художественного языка. Некоторые работы отсылают к образам природы и идеям экологической устойчивости, а новые живописные и графические работы Максима Имы и Кирилла Ашастина переносят опыт уличных проектов в галерею. Отдельной частью стала капсульная выставка «Системная сборка. Уфа: Семь ветров», подготовленная совместно с галереей «Мирас». Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

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