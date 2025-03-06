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Трикстер

Alina Pinsky
Ул. Пречистенка, 28

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Тягучий сюрреализм Игоря Скалецкого — это наслоения из личных воспоминаний, пейзажей, плавающих в недрах памяти, отголосков литературно-кинематографических источников. Они стихийно проецируются на холст, отдаваясь энергии случая, столь важной для художника, и которую он стремится сохранить. Скалецкий работает спонтанно, интуитивно, часто следуя за материалом и красками: «незапланированный мазок ведет в другие миры». С одной стороны, этот прием сближает его с сюрреалистической традицией автоматического письма, обращенного к вылавливанию дрейфующих образов из подсознания. В то же время для Скалецкого играет большую роль мистическая или даже спиритуальная сторона этого процесса. Художник редко поясняет смысл и значение своих работ, полагая, что они должны говорить сами за себя. Ему важен эмоциональный отпечаток, чтобы колористические решения считывались при первичном воздействии. Сюжетная же составляющая оставляется открытой к интерпретациям. «Если хочется ключика, если картина выводит из зоны комфорта и понимания — значит, я все правильно сделал». График работы: Пн — Сб, с 12.00 до 20.00 Воскресенье — выходной.

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