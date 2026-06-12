Специально к выходу альбома Cocoon, основанного на архивных записях Марка Сэндмена, организаторы решили собрать трибьют Mоrрhinе. Ничего лишнего: две струны на бас-гитаре, баритон-саксофон и барабаны. Официальное трибьют-приглашение на те самые любимые композиции в первое воскресенье зимы.