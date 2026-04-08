Не просто бар, а клуб любителей пива со всего света. Вкуснейшие крафтовые напитки, бургеры, спортивные трансляции, фильмы, игры, живая музыка и ещё много всего интересного. Сайт: https://bulldogbar.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 16:00-01:00 ПТ-СБ: 16:00-03:00
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Комментарии
Пользователь №45879124 ноября 2023, 15:53
Офигенное заведение с небольшим вкусным меню и напитками. Шикарный кот и очень много настолок! Рекомендую
Не очень уютно, и не вкусно(
Очень классное место! Большой выбор пива и закусок. По пиву всегда всё подскажут - горчинку и кислинку подберут под запрос. А ещё у них три пёселя живут и кот. Такая милота!!! В баре не курят, для меня это прям кайф. Часто концерты бывают. Иногда проходят Стендапы. Очень рекомендую заглянуть. ❤