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Трэйнспоттинг

Хеппи Энд
Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Портал в прошлое: голый бетон, зубодробительное техно и свобода Нужно выглядеть так, будто только что вышел из берлинского подполья: растянутая майка, узкие футболка, скинни, кожа, сетка, мини, винтажный спорт Музыка: электро / техно / брейкбит / юкей гараж Лайн-ап: Оля Балацкая х Мирослав Лашкевич Даня Маракулин х Саша Николаев Зак х Саша Алексеев Соня х Аркаша Одевайся так, как чувствуешь своё поколение.

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