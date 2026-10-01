Портал в прошлое: голый бетон, зубодробительное техно и свобода Нужно выглядеть так, будто только что вышел из берлинского подполья: растянутая майка, узкие футболка, скинни, кожа, сетка, мини, винтажный спорт Музыка: электро / техно / брейкбит / юкей гараж Лайн-ап: Оля Балацкая х Мирослав Лашкевич Даня Маракулин х Саша Николаев Зак х Саша Алексеев Соня х Аркаша Одевайся так, как чувствуешь своё поколение.