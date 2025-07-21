Микс необычного: практика йоги под рэп и трэп. Вечерняя практика в особняке, где ты будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B, Kendrick Lamar и Travis Scott. Басовые лупы вместо тибетских чаш, ритмы трэп вместо мантр и внутренний кач вместо тишины. В конце — глубокий шавасана-флоу с медленным битом и ароматом уверенности. Trap Asana — это новый mind-body experience для тех, кто хочет соединиться с телом, не растворяясь, а усиливаясь и прожить практику как ритуал своей дерзкой женственности. Тянемся под рэп/трэп, дышим под бит под руководством Эвы, Диджей Сита из 128bpm. Тебе не нужна специальная подготовка, только настрой и удобная одежда. Коврики будут ждать вас на месте. Сбор гостей с 19:00, начало практики в 19:30