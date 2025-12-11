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Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха

Музей-театр «Булгаковский Дом»
ул. Большая Садовая, дом 10

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Экскурсия переносит тебя в совсем другую эпоху, а именно в начало XX столетия. Именно в это время великих открытий и удивительных судеб жил и творил Михаил Булгаков. Экскурсовод будет сопровождать тебя на протяжении всей поездки и расскажет, как менялась Москва на протяжении десятилетий, проходили ли рельсы на Патриарших, и если да, то где Аннушка разлила своё масло, где, согласно роману, находится дом Грибоедова и переулок, в котором познакомились Мастер и Маргарита. Начало экскурсии от музея. Продолжительность 1 час 20 минут. Экскурсия начинается с поездки, посадка в автобус осуществляется за 10-15 минут до отправления. Включает в себя экскурсию в музее.

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