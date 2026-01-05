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:Total Schranz

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

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Завершение:

от 1234₽ до 66666₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Легендарная серия вечеринок с лучшими представителями жанра. Gutkein с уникальным лайвом с секретными элементами шранца. Alod и Schranzeslav резиденты самой мощной хардтехно формации — Monasterio. Guyver & Plague с сетом только на виниле. Rndm представит Etrigan. А укрепят состав резиденты промо без имени Acid VHS vj performance by: Voronaya Bad trip oXwallker Sunshine light in the dark Attencion! Special Stroboscope+Laser Show

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