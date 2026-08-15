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  1. Москва
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Торт-картина

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 8+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Представь, что ты можешь стать одновременно кондитером и художником, создавая настоящий шедевр, которым можно не только любоваться, но и наслаждаться его вкусом. На мастер-классе соберёшь нежный торт с начинкой на твой выбор, а затем превратишь его в настоящее произведение искусства. С помощью мастихинов, кистей и крема ты создашь уникальную картину, где каждый мазок станет частью твоего сладкого шедевра. Это не просто мастер-класс — это возможность раскрыть свою фантазию, получить удовольствие от творческого процесса и забрать домой эффектный торт, который удивит и восхитит твоих близких. Продолжительность мастер-класса: 2 часа

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