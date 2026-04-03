Сергей Тимошов от Warehouse Moscow, легендарный DJ Слон из Underground Experience прямиком из Питера, проверенный временем виниловый диггер и Настя A/DV, а также два почти новых имени среди выступающих— SUTURE и STAGER с отборнейшим материалом на виниле. Без флешек — только винил.