Только тишина
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Мы привыкли воспринимать тишину как паузу и умиротворение. Но в реальности зачастую тишина — это действие. Молчание становится способом выжить, когда мир вокруг требует шума, объяснений, позиций, вовлечённости, когда каждое слово становится чем-то, что может быть использовано против тебя. Это не тишина летнего леса и медитации, эти молчание, которое стало выбором.
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