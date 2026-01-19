Мы привыкли воспринимать тишину как паузу и умиротворение. Но в реальности зачастую тишина — это действие. Молчание становится способом выжить, когда мир вокруг требует шума, объяснений, позиций, вовлечённости, когда каждое слово становится чем-то, что может быть использовано против тебя. Это не тишина летнего леса и медитации, эти молчание, которое стало выбором.