Инсталляция «Ванная комната» это продолжение выставки «Только не говори маме» Фотопроект погружает в глубину личной и одновременно универсальной истории — тела, которое носит следы насилия и болезни души. Ванная комната здесь становится сакральным пространством, интимным и стерильным, где встречаются физическая рана и эмоциональная память. Это место очищения — не только внешнего, но и внутреннего, где шрамы, татуировки, следы аутоагрессии и перемены в теле становятся визуальным дневником переживаний. Через фотографии показано не свидетельство преступления, а тела, говорящие голосом поддержки и любви к себе в наиболее хрупкий период боли. Аудио-композиция с анонимными письмами тому «себе», который переживал насилие, становится невидимым мостом между прошлым и настоящим, превращая пространство в точку, где начинается путь возвращения к жизни и самопринятию. Эти шёпоты — не обвинения и не хроника страданий, а приглашение услышать себя нежно: «Ты сильнее, чем кажется». «Ты имеешь право быть живым». «Это не твоя вина». Ванная комната становится символом очищения от стыда и боли, началом движения назад к себе, где тело перестает быть объектом насилия и превращается в вместилище силы и надежды. Здесь вода — перерождение и смывание стыда, связанного с пережитым насилием, акт, в котором человек возвращает себе власть над собственным телом. Аудиосопровождение с фрагментами писем «себе из прошлого» усиливает эффект присутствия и эмпатии. Эти тихие слова поддержки звучат как внутренний диалог, формируя эмоциональный мост между травмой и исцелением и помогая человеку перестать быть только жертвой и вновь увидеть свое тело как источник силы, достоинства и надежды. 1 билет на все выставки