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Токсичный ансамбль лягухо

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4900₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Это рейв во имя продуктивной работы. Гори, но не выгорай. Главные хиты для укрепления коллектива — от баллады про кофе до гимна про дедлайн и начальника. Коллективный корпоративный экстаз с весельем, танцами и возможной проверкой. Согреет сцену специальный гость диджей Иван Дурак — народный фолк в рейв-аранжировке.

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