Это рейв во имя продуктивной работы. Гори, но не выгорай. Главные хиты для укрепления коллектива — от баллады про кофе до гимна про дедлайн и начальника. Коллективный корпоративный экстаз с весельем, танцами и возможной проверкой. Согреет сцену специальный гость диджей Иван Дурак — народный фолк в рейв-аранжировке.