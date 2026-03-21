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Это рейв во имя продуктивной работы. Гори, но не выгорай. Главные хиты для укрепления коллектива — от баллады про кофе до гимна про дедлайн и начальника. Коллективный корпоративный экстаз с весельем, танцами и возможной проверкой. Согреет сцену специальный гость диджей Иван Дурак — народный фолк в рейв-аранжировке.
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