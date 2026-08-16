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Тимур Каргинов. Проверка материала

StandUp Store Moscow
Петровка 21

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Cтендап-комик, креативный продюсер, ведущий «KuJi Podcast». В концерте Тимур делает акцент не на количестве шуток, а на глубине каждой своей мысли и говорит только о том, что живо интересует его самого. Как и прежде, Каргинов создаёт самобытную комедию с интеллектуальным подтекстом, где содержание важнее формы.

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