Тим Бёртон: «Бэтмен возвращается»
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
В финале новогодних праздников — погружение в готическое Рождество Тима Бёртона. На лекции разберёшь малоизвестные грани его творчества на примере «Бэтмен возвращается». Выяснишь, как первая же крупнобюджетная работа с полной свободой едва не поставила крест на карьере режиссёра и почему она на десятилетия задала тон всему жанру кинокомиксов. Регистрация через телеграм.
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