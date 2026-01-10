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Тим Бёртон: «Бэтмен возвращается»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

В финале новогодних праздников — погружение в готическое Рождество Тима Бёртона. На лекции разберёшь малоизвестные грани его творчества на примере «Бэтмен возвращается». Выяснишь, как первая же крупнобюджетная работа с полной свободой едва не поставила крест на карьере режиссёра и почему она на десятилетия задала тон всему жанру кинокомиксов. Регистрация через телеграм.

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