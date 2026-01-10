В финале новогодних праздников — погружение в готическое Рождество Тима Бёртона. На лекции разберёшь малоизвестные грани его творчества на примере «Бэтмен возвращается». Выяснишь, как первая же крупнобюджетная работа с полной свободой едва не поставила крест на карьере режиссёра и почему она на десятилетия задала тон всему жанру кинокомиксов. Регистрация через телеграм.