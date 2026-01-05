Three Days Grace / Nickelback tribute party
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Собранные из профессиональных музыкантов команды Free DisGrace & Nickelband исполнят песни, которые для миллионов стали саундтреком их юности, которые каждый узнает по первым аккордам и которые напевали миллионы. Бонусом станет исполнение и других хитов твоих любимых Post Grunge / Alternative Rock групп с MTV начала 00-х. Билеты в предпродаже дешевле. Ближе к концерту могут быть дороже, на входе дороже. Количество строго ограничено.
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