Собранные из профессиональных музыкантов команды Free DisGrace & Nickelband исполнят песни, которые для миллионов стали саундтреком их юности, которые каждый узнает по первым аккордам и которые напевали миллионы. Бонусом станет исполнение и других хитов твоих любимых Post Grunge / Alternative Rock групп с MTV начала 00-х. Билеты в предпродаже дешевле. Ближе к концерту могут быть дороже, на входе дороже. Количество строго ограничено.