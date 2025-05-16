Долгожданный камбэк года от музыканта из Франции – Lukea. Его музыка наполнена гипнотическим вайбом, где перкуссионное звучание умело сплетается с футуристичным саундом. Lukea вернётся на террасу клуба Gazgolder, чтобы выступить вместе с KARL CHIX, JULIA KARMA, SHSH! и YAN SHAIM. На мэйне – прайм тайм с легендарным составом диджеев Крыши мира (Dr. Spy. Der, List, Nils), а также резиденты сообщества. FC/DC. Бронь столов по телефону.