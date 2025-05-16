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The Spring of Love

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Долгожданный камбэк года от музыканта из Франции – Lukea. Его музыка наполнена гипнотическим вайбом, где перкуссионное звучание умело сплетается с футуристичным саундом. Lukea вернётся на террасу клуба Gazgolder, чтобы выступить вместе с KARL CHIX, JULIA KARMA, SHSH! и YAN SHAIM. На мэйне – прайм тайм с легендарным составом диджеев Крыши мира (Dr. Spy. Der, List, Nils), а также резиденты сообщества. FC/DC. Бронь столов по телефону.

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