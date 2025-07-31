Работы исследуют границы между вымыслом художницы и документально зафиксированными фрагментами повседневности — отражение процесса формирования личности, где границы между «я» и «другим» размыты, а образы постоянно колеблются между ясностью и таинственностью. Групповая выставка объединит работы молодых художниц, чья практика сочетает художественное и документальное. Проект исследует диалог между художественным воображением и фиксацией реальных сюжетов, погружая зрителя в пространство, где мерцание смыслов и образов создаёт уникальную, многослойную ткань восприятия. Идея поэтической двойственности о том, как художественность и документальность могут сосуществовать, усиливая друг друга. Всё это создает эффект нарратива, ощутимого на кончиках пальцев, недосказанного, приглашая зрителя к взаимодействию и интерпретации. Рассказы современной молодой писательницы встроены в экспозицию как нарративный каркас — они комментируют визуальные работы, усиливая их смысловую нагрузку и создавая многослойную повествовательную среду. Тексты читаются в специально созданной зоне — пространстве, где каждый элемент подкрепляется литературным и визуальным контекстом, усиливая ощущение причастности к живому процессу сотворения смыслов. Открыть диалог между визуальным искусством и словом, исследовать возможности совместного существования художественной и документальной природ, приглашая зрителя к размышлению об ореоле истины, красоты и истины в эпоху информационной перегруженности. Мерцание и сочетание элементов — символ постоянного поиска, переходных состояний индивидуальности и реальности. Художники: Лиза Бобкова, Виктория Кошелёва, Кристина Манучарян, Мария (Морра) Козлитина, Светлана Цепкало, Варвара Чельцова. Куратор: Дарья Ярцева