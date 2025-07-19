В эту ночь Symbol презентует свой фирменный лайв, Denis Kostitsyn уже собирает избранные пластинки, а Mark S и Hipushit готовят флешки с танцевальной музыкой. Резиденты Mvxood и Sexytamir добавят искрящего настроения ночи. Любимцы Nechkin и Cancelled встанут на страже минималистичных селекций. Лайнап: Symbol — live / Hipushit / Nechkin / Cancelled / Denis Kostitsyn / Mark S / Mvxood / Sexytamir FC / DC