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Телевидящий

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

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от 250₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Проект «Телевидящий» посвящён состоянию залипания перед экраном — пограничному режиму восприятия, в котором внимание и расфокус сосуществуют. Исходя из многолетнего опыта работы в телесреде, Чернышев фиксирует структуру изображения в момент его появления, исследуя поверхность трансляции как самостоятельный визуальный слой. Художник работает с незаметным, ускользающим, обращаясь к возможностям неоднозначного восприятия и к моменту, когда обыденное вдруг становится значимым. Выставка Юрия Чернышева — художника и выпускника программы «Новые медиа в современном искусстве». Ежедневно с 12:00 до 21:00

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