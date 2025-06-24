Вкусная еда и обсуждение героев знаковых пьес Чехова – их внутренних конфликтов, амбиций и разочарований. «Чайка» – первая большая пьеса Антона Чехова, а «Вишневый сад» – последняя, но оба этих произведения являются ключевыми и одними из самых востребованных текстов в театре. Обе пьесы — о невозможности обрести счастье, столкновении мечты с действительностью, прощании с прошлым. Программа: – размышление о том, почему Чехов считал «Вишнёвый сад» комедией и в чём трагедия «Чайки»; – разбор актуальности текстов сегодня; – изучение основных мотивов чеховской драматургии, включая тему упущенных возможностей и художественного кризиса. Лекцию и обсуждение проведёт Мария Музалевская — театральный критик, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», первый главный редактор «Театрального журнала». В меню – любимые блюда Чехова и блюда из «Чайки» и «Вишневого сада», приближенные к правильному питанию нутрициологом Олэной Панчук: – Шпинатный блин со сморчками под сливочным соусом; – Пряная треска или индейка на подушке из запечённых овощей; – Шварцвальдский пирог с вишней; – Вишнёвый компот; – Бокал шампанского; – Чай.