Театр звука в гамаках
проспект Мира, 71с1
Начало:
Завершение:
4860₽
Возраст 18+
Про событие
Перформанс, на котором ты испытаешь опыт в невесомости под аккомпанемент древнейших и современных музыкальных инструментов. Мистические вибрации будут плавно сменять и перетекать друг в друга, трансформируясь в расслабляющее и умиротворяющее звучание поющих чаш, флейты и арфы. В программе: бубен, горловое пение, поющие чаши, гонг, флейта, арфа, ханг, равваст, колокольчики, рейнстик, диджериду. *набор инструментов может меняться в зависимости от гармонии
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