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Театр звука в гамаках

Yahmur Space на пр. Мира
проспект Мира, 71с1

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Завершение:

4860₽
Возраст 18+

Про событие

Перформанс, на котором ты испытаешь опыт в невесомости под аккомпанемент древнейших и современных музыкальных инструментов. Мистические вибрации будут плавно сменять и перетекать друг в друга, трансформируясь в расслабляющее и умиротворяющее звучание поющих чаш, флейты и арфы. В программе: бубен, горловое пение, поющие чаши, гонг, флейта, арфа, ханг, равваст, колокольчики, рейнстик, диджериду. *набор инструментов может меняться в зависимости от гармонии

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