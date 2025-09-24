Перформанс, на котором ты испытаешь опыт в невесомости под аккомпанемент древнейших и современных музыкальных инструментов. Мистические вибрации будут плавно сменять и перетекать друг в друга, трансформируясь в расслабляющее и умиротворяющее звучание поющих чаш, флейты и арфы. В программе: бубен, горловое пение, поющие чаши, гонг, флейта, арфа, ханг, равваст, колокольчики, рейнстик, диджериду. *набор инструментов может меняться в зависимости от гармонии