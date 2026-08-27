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Театр как сновидение

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция, где театр встречается с философией, психоанализом и сюрреализмом, — и всё это в старинном особняке Голицыных среди подлинных работ великих художников. Ты отправишься в интеллектуальное путешествие на пересечении театра, философии, психоанализа и сюрреализма и узнаешь, почему бессознательное становится источником художественных образов, как рождаются сценические смыслы и почему сюрреализм — это не просто необычные формы, а особый способ познания мира. Лекция пройдёт после закрытия музея — только для участников события. В окружении подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо разговор о сюрреализме приобретёт особую глубину: произведения художников станут не просто фоном, а частью диалога об искусстве, которое стирает границы между реальностью и воображением. Спикер вечера — Павел Руднев, один из ведущих театральных критиков России, кандидат искусствоведения, доцент Школы-студии МХАТ и Высшей школы сценических искусств. Он не только исследует современный театр, но и участвует в формировании профессионального театрального дискурса. Павел умеет раскрывать сложные идеи о культуре и искусстве простым, живым и увлекательным языком.

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