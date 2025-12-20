Черный метал в наиболее экстремальных, абразивных и грубых формах является крайне эффективным средством для достижения состояния абсолютного безумия. Пропитавшись дурманящими ядами и разрушительной энергией этой исключительно злобной (анти)музыки ты доберёшься до самых темных нелицеприятных сторон подсознания и омерзительных черт человеческой природы. В этом исследовании ты узнаешь, что нечто уродливое и отвратительное в аудиовизуальном воплощении обладает парадоксальной притягательностью вопреки всякой рациональной логике и здравому смыслу. Тебя ждут: — Блёв (презентация альбома «Смрад гниения») — Брахмаширас (презентация альбома «Тринитит») — ВЕХИ НЕНАВИСТИ — BLOODBEAST