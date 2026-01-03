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Таро и сюрреализм: карты в искусстве и литературе

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

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1400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Карты Таро — это не только инструмент гадания, который веками использовался, чтобы получить представление о прошлом, настоящем и будущем. Символизм Таро интересовал не только обычных людей, оккультистов и тарологов, но и деятелей искусств: писателей и художников. Густав Майринк, Милорад Павич, Томас Элиот, Артуро Перес-Реверте и многие другие писатели прибегали к образам Таро в своих текстах. Художник Сальвадор Дали пошел еще дальше — он разработал собственную колоду карт! На лекции литературоведа, искусствоведа и историка философии Аси Занегиной ты узнаешь об этой колоде Дали и посмотришь на ее дизайн и символизм. Но когда и где возникли карты Таро и каким путем пришли в искусство? Как художники Макс Эрнст и Жак Эроль модернизировали «Марсельское Таро»? Почему на сюрреалистических картах появились маркиз де Сад и Шарль Бодлер? Какую сюрреалистическую интерпретацию Таро предложила «колдунья»-художница Леонора Каррингтон? Какая карта колоды самая популярная в литературе? Приходи на лекцию и узнай ответы на эти и другие вопросы о символике Таро в искусстве и литературе. Лектор: Ася Занегина Литературовед, историк философии, искусствовед, автор одноимённого книжного YouTube-канала. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

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