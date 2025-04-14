Выставка проводит параллель между изобразительным искусством и танцем, по мнению многих художников, самым совершенным способом выразительности. Хореографию и изобразительное искусство в ХХ столетии связывает долгая история сосуществования. Ей посвящается экспозиция, разбитая на главы, составленные вне хронологической логики. Экспозиция состоит из 10 залов, каждый из которых рассказывает о ключевых точках развития этих отношений: от свободных танцев Айседоры Дункан и растительных мотивов в живописи Михаила Матюшина, хореографических экспериментов 1920–1930-х годов и изучении танца как фундаментальной науки в Хорлабе. От мастерской Николая Форрегера и балетов Касьяна Голейзовского до практик современных ведущих хореографов и открытий, которые они совершили на пути к переосмыслению ритма в хореографии. Художники и танцоры на протяжении всего ХХ столетия пытаются переосмыслить роль времени в танце и изобразительном искусстве. Тему трансформации времени раскрывают футуристические работы Ивана Клюна, Александры Экстер, Казимира Малевича и фрагменты постановок современных хореографов — шведа Матса Эка и израильтянина Орхана Нахарина. На выставке представлено более 200 уникальных экспонатов: от живописи Робера Делоне, Василия Кандинского и Казимира Малевича до эскизов костюмов и декораций Льва Бакста, Александра Бенуа, Александры Экстер, Михаила Ларионова, Ольги Гончаровой, Николая Рериха и других. Время работы: Понедельник — четверг, воскресенье: 12:00–22:00 (кассы до 21:00) Пятница: 10:00–15:00 (кассы до 14:00) Суббота и еврейские праздники: выходные