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Таинство

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж, Postrigay Gallery

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от 550₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Кати Медведевой. Для художницы живопись стала способом абстрагироваться от земных переживаний, возвыситься над ними. Непростые внешние обстоятельства и личные трагедии она перевоплощает в чистоту и свет в своем творчестве — это и есть сакральное «Таинство» . При этом в работах Кати нет сложных аллегорий, скорее наоборот — образы просты и понятны, а непосредственность соединяется с духовным поиском. Катя Медведева пишет много и самозабвенно, пробует разные материалы: бархат, бумагу, акварель, блестки. Художница не боится цвета, в этом отражается преемственность Шагалу. Он сам отметил эту внутреннюю связь, оставив на одной из выставок художницы в Ницце автограф со словами: «Катя Медведева — это чисто русский талант. Она так же любит цвет, как и я». Искусство Кати рождается из глубоких переживаний, но ведет к светлым чувствам. Она подсвечивает ценность простого: букета цветов, игры солнечного луча, спелого арбуза. «Самое трудное — быть простым и делиться радостью», — делится художница.

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