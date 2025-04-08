Персональная выставка Кати Медведевой. Для художницы живопись стала способом абстрагироваться от земных переживаний, возвыситься над ними. Непростые внешние обстоятельства и личные трагедии она перевоплощает в чистоту и свет в своем творчестве — это и есть сакральное «Таинство» . При этом в работах Кати нет сложных аллегорий, скорее наоборот — образы просты и понятны, а непосредственность соединяется с духовным поиском. Катя Медведева пишет много и самозабвенно, пробует разные материалы: бархат, бумагу, акварель, блестки. Художница не боится цвета, в этом отражается преемственность Шагалу. Он сам отметил эту внутреннюю связь, оставив на одной из выставок художницы в Ницце автограф со словами: «Катя Медведева — это чисто русский талант. Она так же любит цвет, как и я». Искусство Кати рождается из глубоких переживаний, но ведет к светлым чувствам. Она подсвечивает ценность простого: букета цветов, игры солнечного луча, спелого арбуза. «Самое трудное — быть простым и делиться радостью», — делится художница.