Они смотрят на нас с музейных стен уже больше века и при этом остаются незнакомками. Их лица неузнаваемы, а судьбы скрыты за догадками, легендами и противоречивыми свидетельствами. Кто они на самом деле — реальные женщины, музы художников или героини, чьи истории со временем превратились в миф? На этой лекции ты проведёшь настоящее расследование. Вместе с искусствоведом Натальей Лавреновой шаг за шагом распутаешь клубок фактов, версий и художественных мистификаций, чтобы увидеть знакомые полотна не только глазами зрителя, но и историка. В центре внимания окажутся самые загадочные героини русского искусства: «Неизвестная» Ивана Крамского, личность которой до сих пор вызывает споры; «Девочка с персиками» Валентина Серова и судьбы её прототипов; легенды о «Княжне Таракановой»; загадочная история портрета Марии Лопухиной, а также другие произведения, скрывающие гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это будет не академическая лекция с сухими фактами, а живой разговор о произведениях, которые многие знают ещё со школьных учебников. Ты попробуешь снять с них привычный хрестоматийный образ и увидеть реальные человеческие истории, трагедии, совпадения и тайны, скрытые за музейными этикетками. Вечер пройдёт в камерной атмосфере музея «Дали&Пикассо». Особое сопровождение и пространство галереи с её загадочным настроением создадут идеальные условия для разговора о тайнах русской живописи. Количество мест ограничено, чтобы сохранить камерную атмосферу и возможность живого диалога с лектором.