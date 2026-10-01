The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. «Я уезжаю в Виго!» — документальный фильм, посвящённый творчеству Карлуса Диегиса, режиссёра, который с 1961 года запечатлевает историю и дух Бразилии. Картина представляет собой путешествие по его фильмам и идеям. Фрагменты его работ перемежаются отрывками из интервью, записанных на протяжении 60 лет, и раскрывают, как менялись сам режиссёр и его творчество. Их дополняют ранее не публиковавшиеся кадры с последнего съёмочного дня Диегиса, показа фильма «Пока-пока, Бразилия» в фавеле Видигал в присутствии режиссёра, а также его последней встречи с деятелями искусства, сопровождавшими его на творческом пути.