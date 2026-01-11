The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. Одно из ярчайших сокровищ российской культуры — Государственный музей изобразительных исусств имени А. С. Пушкина. Музей — это место, где хранится история, а значит, и наша память. Она заключена в вещах, созданных и использовавшихся людьми в разные эпохи. У каждой из них есть своя история, способная найти отклик в человеке и превратить простой предмет в нечто большее. Так и храм искусства — не просто стены, а пространство, наполненное памятью. Фильм переплетает две линии — историю музея и историю его экспозиции — и рассказывает об испытаниях, через которые они прошли. Эта история была бы неполной без рассказа о самоотверженной работе хранителей, благодаря которым удалось сохранить бесценное наследие.