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TAFF. Луч солнца над Парижем / Слънчев лъч над Париж

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

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650₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. Лучезар Ошавков на протяжении десятилетий живёт между странами и культурами. Художник по призванию, певец и мыслитель, он много путешествует, но неизменно возвращается в Париж, ставший для него духовным домом. Фильм, снятый в наблюдательной и поэтической манере, прослеживает один из периодов его жизни и творчества, в котором особенно ярко проявляются темы памяти, принадлежности и поиска своего места. Это история о человеке, который несёт мир в себе, и о мире, отражённом в его искусстве. О поиске и свободе быть собой, где бы ты ни находился, и об искусстве, которое остаётся источником света даже в неопределённые времена. Фильм представляет Центр документального кино. Центр документального кино — первый в России кинотеатр документального кино, культурно-образовательный проект и дистрибьюторская компания.

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