Лекция с фирменными элементами табу-токов Центра толерантности: психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей. На лекции участники обсудят оскорбительность шуток и публичных высказываний — как сильно это задевает? Мы живём в эпоху, где практически любое слово может стать причиной конфликта. Где проходит граница между личными чувствами и общественными нормами, которые так быстро меняются? Можно ли объективно определить, что считается оскорблением, а что — нет? И как двигаются границы допустимого, если речь идёт о юморе, искусстве или публичных высказываниях? Вопросы, которые обсудят участники на встрече: - Почему одни люди оскорбляются, а другие — нет? Эмоции, психология и границы допустимого. - Как шутки становятся поводом для отмены? Можно ли смеяться над всем? - Что сильнее: право говорить или право не слышать? Свобода слова vs. культура уважения. - Можно ли построить общество, где никто не обижается. И нужно ли? Эксперты и экспертки: 1) Екатерина Алеева — шеф-редактор Forbes Life, журналистка. 2) Артём Емельянов — стендап-комик, резидент «Stand Up Club #1». 3) Елена Горинова — социальный психолог, ведущий методолог Центра толерантности, эксперт по психологическому благополучию. Модератор: Анна Макарчук — к.п.н., психолог, директор Центра толерантности Еврейского музея. Регистрация обязательна.