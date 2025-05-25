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Сюрреализм в хореографическом языке Александра Экмана

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция посвящена исследованию влияния сюрреализма на современный балет и сценическое мышление одного из самых неординарных хореографов XXI века — Александра Экмана. Он создаёт сцены, где свет дышит, звук становится персонажем, а предметы обретают свободу. В программе: — синтез танца, театра и визуального искусства в хореографии Экмана; — принципы сюрреализма, как основа художественного метода; — новый подход к сюрреализму в балетном театре XXI века. Лектор: Чапаева Мария — балетмейстер, хореограф и исследователь современного танца, аспирант МГАХ. Автор лекций, посвящённых взаимодействию хореографии с визуальным искусством. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

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