Face 2 Face: битва техногладиаторов. Новый формат для тех, кто устал от обыденности! Битва диджеев-гладиаторов, что разорвут танцпол голыми руками. Экспериментальный и по-настоящему драйвовый жанр rave-experience: два диджея за отдельными пультами сражаются за эмоции dance floor. Сокрушительная энергия и огненный азарт. Trust True vs Volchiy Voy KHNN vs Horny Agunpunk vs Guyver Ila vs Fractoon Moyva vs Aysma Rebrick