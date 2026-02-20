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Face 2 Face: битва техногладиаторов. Новый формат для тех, кто устал от обыденности! Битва диджеев-гладиаторов, что разорвут танцпол голыми руками. Экспериментальный и по-настоящему драйвовый жанр rave-experience: два диджея за отдельными пультами сражаются за эмоции dance floor. Сокрушительная энергия и огненный азарт. Trust True vs Volchiy Voy KHNN vs Horny Agunpunk vs Guyver Ila vs Fractoon Moyva vs Aysma Rebrick
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