Syndicate
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 7500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Syndicate — это музыкальный проект, совмещающий в себе синергию жанров, объединение артистов и идей. Самые смелые формы творчества в одном событии. Вечеринка в стиле «Red Room Edition» — красные оттенки на стенах клуба Community. В эту ночь тебя ждёт камерная атмосфера электроники и стиля. MAIN DANCE FLOOR NILS / SKIF / LORENSIYA / KATYA COLT / PROMI / ANTON AUGUST / ALEX GRAFTON / AGNI / TIMMY / B.O.R.N. ROOM DANCE FLOOR NANI ASTRE / SOULK / FORTAWII / AVRORA / MARITA / DIANA ORIENTALIS / RUSLAN REDMAN / AXID / TWIST SOUND Dress Code: Red & Black Тематика ночи: красный цвет, стильные декорации, красивые наряды. FC/DC
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