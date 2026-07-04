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Своп во Вспышке

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Мероприятие где люди бесплатно обмениваются ненужными им вещами, чтобы дать им вторую жизнь, вместо того чтобы выбрасывать, и при этом получить что-то полезное для себя. Весна — это время обновлений, так что самое время избавиться от ненужных тебе вещей и освободить место для чего-то нового. И возможно, вещь, которая кому-то не подошла, окажется тем, что ты давно хотел себе и искал. Правила: 1. Каждый участник несколько хороших, но ненужных ему вещей (от 1 до 5) 2. Приносим только чистые вещи в таком состоянии, в каком ты сам хотели бы забрать их со свопа 3. Что можно принести на своп: одежда (как женская, так и мужская), обувь и аксессуары, а также книги и предметы интерьера Что делать с неразобранными вещами: участники забирают свои непонравившиеся вещи обратно. Своп будет проходить по принципу аукциона. Участники выходят на сцену и рассказывают про свои вещи, желающие забрать поднимают руки. Если сразу несколько человек хотят забрать вещь, выбор делается в пользу того, у кого вещей меньше. Количество вещей, которые ты забираешь, не может превышать количество тех, которые ты отдаёшь. Стоимость 400р. (их можно будет использовать как депозит при покупке в кофейне).

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